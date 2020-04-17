Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области 14 мая 2020 года планирует рассмотреть иск АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» к одному из старейших судостроителей России — заводу «Янтарь» из Калининграда. В споре речь идёт о более 31,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление к АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» поступило ещё в феврале 2020 года, но было принято к производству только в марте и до сих пор не рассмотрено. Сумма исковых требований — 31 631 138,33 рубля. Речь идёт «об обязании принять автоматизированную систему контроля посадки судна от АО «Моринсис-Агат-КИП» и выплатить запрошенную сумму «за фактически выполненную работу».

Напомним, в конце февраля 2020 года с иском к калининградскому заводу обратилось и Минобороны РФ, потребовавшее 618 млн рублей. Речь идёт «о взыскании неустойки по государственному контракту 748/31/22 010ГТС-2010 от 22.03.2010 года». Слушания начнутся 20 мая 2020 года.

Помимо того, претензии к заводу имеет и АО «Морские навигационные системы», которое подало два иска 16 апреля 2020 года. Один из них на сумму 187 159 390,25 рубля.