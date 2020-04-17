Всё больше компаний испытывают негативные последствия карантинных ограничений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции по текущей ситуации и стабилизационным мерам.

«Опрос предприятий в регионах показывает, что всё больше компаний испытывают негативные последствия ограничений. Более 30% компаний говорят о перебоях в поставках и почти 50% столкнулись с отменой или сокращением заказов», — заявила Набиуллина.

«Доля предприятий, спрос на продукцию которых повысился, остаётся на уровне 13−15%», — подчеркнула она.