Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в ЦБ РФ принята мера которая должна помогать банкам реструктурировать кредиты, в том числе и кредиты крупным предприятиям.
Набиуллина рассказала о проблемах компаний на фоне эпидемии коронавируса
Всё больше компаний испытывают негативные последствия карантинных ограничений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции по текущей ситуации и стабилизационным мерам.
«Опрос предприятий в регионах показывает, что всё больше компаний испытывают негативные последствия ограничений. Более 30% компаний говорят о перебоях в поставках и почти 50% столкнулись с отменой или сокращением заказов», — заявила Набиуллина.
«Доля предприятий, спрос на продукцию которых повысился, остаётся на уровне 13−15%», — подчеркнула она.
По словам руководителя Банка России, в ЦБ РФ не ждут существенного роста количества отозванных лицензий у банков.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заметила, что те реструктуризации кредитов, которые сейчас идут, позволят заемщикам сохранить свою кредитоспособность.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что мы в РФ не ждут масштабного стресса для банковской системы, как это было в 2014 году. Но будет снижение прибыли банков.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что будет снижаться комиссионный доход. Оценки по ее словам давать сложно. Снижение может составить до 20%.
Новый кризис станет тяжелее глобальной рецессии 2008 года — Набиуллина
2020 год станет очень тяжёлым для мировой экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции по текущей ситуации и стабилизационным мерам.
«Однако в любом случае в целом год для мировой экономики будет достаточно тяжёлым. Опубликованный на этой неделе прогноз МВФ предполагает в 2020 году спад мировой экономики на 3% — более значительный, чем при глобальном финансовом кризисе 2008−2009 годов», — заявила Набиуллина.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас очень много неопределенности относительно будущего мировой экономики. Есть сценарии оптимистические, а есть пессимистические. ЦБ РФ свой прогноз опубликует на следующей неделе.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что ставки по депозитам остаются достаточно привлекательными для сбережений.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что в ЦБ РФ понимают, что в условиях снижения доходов люди используют накопления.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что по ее мнению есть пространство для смягчения денежно-кредитной политики.
На Западе задумались о «смягчении ограничительных мер» — Набиуллина
На Западе наблюдается тенденция к ослаблению ограничительных мер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции по текущей ситуации и стабилизационным мерам.
«Среди положительных сигналов глобальной экономики отмечу появившиеся сообщения, что часть стран в Европе, а также США приступают к некоторому смягчению ограничительных мер или хотя бы задумываются об этом. Когда это перерастёт в тенденцию, мировая экономика перейдёт к восстановлению», — заявила Набиуллина.
Повышение ставки, по словам Набиуллиной, маловероятно
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что в ЦБ РФ основной вариант это снижение ключевой ставки. Это будет детально рассматриваться в разных экономических сценариях.
Набиуллина: соглашение ОПЕК+ поможет восстановить баланс на рынке нефти
Соглашение ОПЕК+ поможет восстановить баланс спроса и предложения на рынке нефти. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции по текущей ситуации и стабилизационным мерам.
«Пока ещё не произошла их стабилизация, масштабное соглашение ОПЕК+ по ограничению добычу должно способствовать более скорому восстановлению баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти. Но на этой неделе цена на нефть марки Urals вновь снижалась до 15−16 долларов США за баррель», — заявила Набиуллина.
По словам главы Банка России в ЦБ РФ приняты решение, что новые меры касаются расширения возможности реструктуризации кредитов для компаний и граждан.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что негосударственные пенсионные фонды обеспечивают получение пенсий всем своим клиентам.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что банки часто отказывают из-за испорченной кредитной истории заемщика.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что отказ в предоставлении кредитных каникул чаще всего происходил из-за превышения максимального размера кредита.
В Банке России отметили рост волатильности на российском финансовом рынке
В России волатильность на финансовых рынках возросла, хотя и не достигла уровня марта 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции по текущей ситуации и стабилизационным мерам.
«На российском финансовом рынке волатильность тоже повысилась, но тоже намного меньше, чем в марте. Коррекция коснулась и валютного курса, и рынка акций. Доходности ОФЗ на коротком конце несколько возросли, на длинном — существенно не изменились», — заявила Набиуллина.
По словам руководителя Банка России, увеличение числа банков подключенных к программе кредиты на зарплату, существенно ускорит процесс. ЦБ РФ также ожидает подключения к этой программе региональных банков.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что зарплатные кредиты для МСП «идут слабо».
ПО словам главы ЦБ РФ может возрасти неравномерность распределения ликвидности между банками.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что оперативные показатели деятельности кредитных организаций показывает, что и кредиты и депозиты были достаточно стабильными.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: Увеличилось число тех, кто считает рост цен высоким. Большинство отмечает рост цен только на отдельные товары. Это позволяет нам считать рост инфляционных ожиданий временным фактором.
Набиуллина: стабилизация на мировых рынках вновь сменилась волатильностью
На мировых рынках вновь нарастает волатильность и неопределённость. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции по текущей ситуации и стабилизационным мерам.
«После стабилизации предыдущих двух-трёх недель волатильность на рынках опять несколько увеличилась. Вновь расширились кредитные спреды, снизились фондовые индексы, ослабли валюты и выросли доходности гособлигации развивающихся стран», — заявила Набиуллина.
«Но этот всплеск волатильности существенно меньше, чем тот, что мы наблюдали в середине марта», — подчеркнула она.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: на неделе с 7 по 13 апреля цены выросли на 0,2%. Годовая инфляция возросла до 2,9%. Инфляционные ожидания выросли.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: Отставание финансовых потоков от нормального уровня сократилось на 10%.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: Смягчение ограничительных мер в тех регионах, где это позволяла эпидемиологическая ситуация обеспечило не только стабилизацию, но и подъем экономической активности.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: Оперативный опрос предприятий показывает что все больше компаний испытывают последствия ограничений. Почти 50% столкнулись с отменой заказов.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: В любом случае год для мировой экономики будет достаточно тяжелым.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: Пока еще не произошла стабилизация цен на нефть. Соглашение ОПЕК+ должно способствовать балансу спроса и предложения на мировом рынке нефти.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: Волатильность на рынках увеличилась. Снизились фондовые индексы. Ослабли валюты и выросли доходности государственных облигаций развивающихся стран.