Москва, , 10:47 — REGNUM Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году. На фоне эпидемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК+ в начале марта произошел обвал на мировых финансовых площадках. 18 марта курс доллара превысил 80 руб., евро — 88 руб., стоимость нефти марки Brent тогда упала ниже $25 за баррель. Это привело к ослаблению рубля, который вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США, пропустив вперед только мексиканский песо, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«На самом деле у нас до сих пор иногда путают дефолт и девальвацию. Дефолт — это отказ платить по обязательствам государства, в случае 1998 года был отказ платить по рублевым ГКО. Девальвация — ослабление национальной валюты, в августе/сентябре 1998 курс рубля упал с 6 до 15 руб. за доллар.

Основной причиной дефолта 1998 года был огромный бюджетный дефицит, который был следствием модели приватизации, которую проводил Чубайс. Приватизацию можно и нужно было проводить за деньги. Однако вместо продажи активов за деньги были ваучеры, а наиболее интересные экспортные гиганты советской экономики были просто подарены олигархам через схему залоговых аукционов.

Считается, что каждый восьмой ваучер был скуплен структурами партнера Анатолия Чубайса, гражданина США с российскими корнями, основателя RenCap, Бориса Йордана. Казна оказалась пуста, и, как следствие, состоялся дефолт.

Однако сейчас не существует никаких оснований для дефолта Министерства Финансов. Минфин покупает у Банка России контрольный пакет акций «Сбербанка», и казну это не сильно напрягает. Отношение суверенного долга к ВВП у России одно из лучших в мире.

А суверенные рейтинги от Moody’s и S&P занижены по политическим причинам. Можно не сомневаться, что никаких задержек зарплат и пенсий не будет.

При этом в России плавающий курс рубля, падение цен на нефть или распродажа бумаг на emerging markets приводит к его ослаблению. Это встроенный стабилизатор. Ослабление рубля частично компенсировало нефтяникам падение цен на нефть. Ведь их выручка в значительной степени в валюте, а расходы и долги в рублях.

Плюс рубль в текущей ситуации поддерживают продажи валюты Банком России в рамках бюджетного правила и резкое сокращение импорта из-за падения внутреннего спроса.

Летом 2020 года также вряд ли кто-то из россиян поедет за рубеж и будет покупать с этой целью валюту. Россия в 1998 году и Россия в 2020 году это две принципиально разные страны», — высказал свое мнение эксперт.

Читайте также: Экономические последствия эпидемии коронавируса в России — все новости