Москва, , 10:45 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, меняющий порядок учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания малоимущими и оказания им государственной социальной помощи, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Сейчас для признания семьи, нуждающейся в государственной социальной помощи, а также для предоставления различных мер социальной поддержки, рассчитывается среднедушевой доход семьи за период, предшествующий дню обращения (от 3 до 12 месяцев).

Закон предусматривает, что при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина в целях признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи не учитываются доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления об оказании государственной социальной помощи безработными. Норма будет действовать до 31 декабря 2020 года включительно.

При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка не учитываются доходы членов семьи, признанных на день подачи заявления о назначении указанной выплаты безработным (до 2021 года), а также суммы таких ежемесячных выплат. Последнее распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Уточняется, что среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. Отсчет указанного двенадцатимесячного периода начинается за 6 месяцев до даты подачи заявления о назначении такой ежемесячной выплаты.

Закон принимается для поддержки граждан на фоне спада экономики из-за пандемии коронавируса.

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