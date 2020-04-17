17 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

Если салоны красоты не имеют права работать, то имеют ли право работать мастера на дому? Это прописано в указе мэра Москвы Серге Собянина? Предусмотрен ли штраф? Будут ли штрафовать мастера как юридическое лицо за это?

Юлия Холодионова, , 12:21 — REGNUM Организации бьюти-сферы переживают не лучшие времена на карантине. Эта сфера, как и многие сферы услуг, отнесена к наиболее пострадавшим, потому что рассчитана на личное присутствие клиента. По данным открытых источников, на 2019 год в Москве и Московской области зарегистрировано 17 411 организаций. Это большие и маленькие салоны с различными предложениями услуг и ценовой политикой.

Указ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В настоящее время в связи с пунктом 3.2.3. Указа мэра Москвы от 4 апреля 2020 года №39-УМ «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», временно приостановлена работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности. Это означает, что те салоны, которые оказывают эстетические услуги для клиентов, должны приостановить свою работу. За соблюдением требований Указа мэра Москвы следит Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Вполне закономерным является вопрос: а можно ли оказывать такие услуги на дому и может ли мастер гарантировать безопасность клиента в условиях самоизоляции и необходимости соблюдения социальной дистанции? Ответ может и должен быть: нет, потому что оказание бьюти-услуг предполагает контактный способ, сохранить дистанцию будет крайне трудно, обещать, что клиент сохранит свое здоровье, — тоже не значит ее гарантировать.

Работают ли мастера на дому? Скорее да, потому что доходность сферы оказания услуг зависит от количества клиентов и от количества оказываемых им услуг. Мастеру можно, например, принять одного клиента для комплекса услуг — стрижка, окрашивание, визаж, маникюр, массаж и так далее, чтобы обеспечить себе ежедневный заработок. Есть случаи, когда мастера игнорируют требования о самоизоляции и продолжают оказывать услуги. Законно ли это? НЕЗАКОННО, для таких случаев устанавливается штрафная ответственность. Так, при нарушении требований закона к мастеру может быть применена ответственность по ст. 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», для ИП может быть применен административный штраф от 30 000 до 50 000 руб., а если наступили последствия в виде причинения вреда здоровью человека или имуществу, то штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц суммы штрафов выше и составляют от 100 000 до 300 000 рублей, а при наступлении последствий — также штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Руководители салонов также несут ответственность за действия своих сотрудников в режиме карантина, к ним может быть применена ответственность в соответствии с этой же статьей 20.6.1 КоАП РФ — от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет.

Ранее уже сообщалось, что Тверским судом г. Москвы вынесено решение о штрафе для руководителя салона красоты, сотрудники которой продолжали оказывать услуги в помещении салона. Ответственность была применена по ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Стоит ли создавать такую статистику, которая может повлиять на репутацию и отток клиентов? Ответ должен быть отрицательным.