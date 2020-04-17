Юлия Холодионова, 17 апреля 2020, 12:21 — REGNUM Организации бьюти-сферы переживают не лучшие времена на карантине. Эта сфера, как и многие сферы услуг, отнесена к наиболее пострадавшим, потому что рассчитана на личное присутствие клиента. По данным открытых источников, на 2019 год в Москве и Московской области зарегистрировано 17 411 организаций. Это большие и маленькие салоны с различными предложениями услуг и ценовой политикой.
В настоящее время в связи с пунктом
Вполне закономерным является вопрос: а можно ли оказывать такие услуги на дому и может ли мастер гарантировать безопасность клиента в условиях самоизоляции и необходимости соблюдения социальной дистанции? Ответ может и должен быть: нет, потому что оказание бьюти-услуг предполагает контактный способ, сохранить дистанцию будет крайне трудно, обещать, что клиент сохранит свое здоровье, — тоже не значит ее гарантировать.
Работают ли мастера на дому? Скорее да, потому что доходность сферы оказания услуг зависит от количества клиентов и от количества оказываемых им услуг. Мастеру можно, например, принять одного клиента для комплекса услуг — стрижка, окрашивание, визаж, маникюр, массаж и так далее, чтобы обеспечить себе ежедневный заработок. Есть случаи, когда мастера игнорируют требования о самоизоляции и продолжают оказывать услуги. Законно ли это? НЕЗАКОННО, для таких случаев устанавливается штрафная ответственность. Так, при нарушении требований закона к мастеру может быть применена ответственность по ст.
Ранее уже сообщалось, что Тверским судом г. Москвы вынесено решение о штрафе для руководителя салона красоты, сотрудники которой продолжали оказывать услуги в помещении салона. Ответственность была применена по ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Стоит ли создавать такую статистику, которая может повлиять на репутацию и отток клиентов? Ответ должен быть отрицательным.