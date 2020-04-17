Москва, , 10:40 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Изменения вносятся в Налоговый кодекс по поручению президента РФ Владимира Путина. Ставка налога сейчас составляет 13%.

От НДФЛ освобождаются стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу, занятому в борьбе с коронавирусом.

Также от НДФЛ освобождаются доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, налогоплательщиками, включенными по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и ведущими деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения указанной инфекции, перечень которых утверждается правительством РФ.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о выделении регионам 48 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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