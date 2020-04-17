Тольятти, Самарская область, , 10:43 — REGNUM Руководство АвтоВАЗа из-за эпидемии коронавируса перенесло праздничные мероприятия в честь 50-летия бренда Lada, заявил глава автокомпании Ив Каракатзанис в эфире корпоративного телевидения.

Свой юбилей отечественная марка должна была отпраздновать 19 апреля. Именно в этот день 50 лет назад рабочие АвтоВАЗа собрали первую партию модели ВАЗ-2101. Данная партия состояла из шести автомобилей.

Глава автокомпании заверил, что все запланированные торжества состоятся после того, как ситуация с коронавирусом придет в норму.

Напомним, первая модель Волжского автозавода — ВАЗ-2101 является самой массовой в истории предприятия и российского автомобильного рынка в целом. Всего за время выпуска «копейки» было собрано около 4,8 млн таких моделей.

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