Москва, , 10:35 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла поправки в Бюджетный кодекс РФ, касающиеся кредитования регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Накануне глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о поправках в Бюджетный кодекс, расширяющих возможности для привлечения горизонтальных кредитов, то есть средств других субъектов РФ.

Законом водится возможность предоставления в 2020 году из бюджета субъекта РФ бюджету другого субъекта РФ бюджетного кредита на срок до трех лет.

Кроме того, снимаются многие ограничения на кредитование регионов из федерального бюджета.

«Мы выходим на решение, которое предоставляет большие возможности регионам. Практически снимаются все ограничения на заимствования, взятие кредитов. Это все делается для того, чтобы регионы могли эффективно оказывать помощь предприятиям на местном уровне, на региональном уровне. Для того, чтобы могли решать свои вопросы, связанные с выплатами заработных плат», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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