Эр-Рияд, , 10:03 — REGNUM Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco начнёт поставлять клиентам нефть в объёме 8,5 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении компании.

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Уточняется, что такие объёмы корпорация будет поставлять, начиная с мая.

Ранее, в середине марта государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявляла о планах поддерживать поставки нефти на максимальном уровне — 2,3 млн баррелей в сутки — весь апрель.

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Как сообщало ИА REGNUM, обвал нефтяных цен начался в начале марта, когда развалилась сделка ОПЕК+ об ограничении уровня добычи нефти. В апреле на втором экстренном заседании министров стран, входящих в ОПЕК+, после продолжительных переговоров была достигнута окончательная договоренность о сокращении добычи нефти примерно на 10 млн баррелей в течение мая — июня.

Добавим, что, по данным Минэнерго РФ, в рамках новой сделки ОПЕК+ Россия в мае и июне снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки — до уровня 8,5 млн баррелей в сутки.

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