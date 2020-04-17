Москва, , 09:57 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский на фоне коронавируса призвал миллиардеров раздать деньги гражданам России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

«Очень много сверхбогатых бизнесменов, у которых миллиарды долларов. Почему к ним не обратиться, попросить все их ресурсы на 99% передать сейчас для быстрой раздачи гражданам», — предложил Жириновский.

Он привел весомые аргументы.

«Эти же деньги получены в нашей стране, заработанные в нашей экономике. Поэтому сам Бог велел сегодня рассчитаться. Вы 30 лет обогащались, теперь отдайте ваши деньги всем нашим гражданам», — призвал парламентарий.