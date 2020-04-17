Ангарск, Иркутская область, , 09:53 — REGNUM В Иркутской области набирает обороты скандал, главными героями которого стали сотрудники Ангарского филиала Иркутского психоневрологического диспансера. В их открытом заявлении к органам государственной власти говорится о том, что с момента реорганизации медучреждения в мае 2019 года, 75 коек наркологического и психиатрического стационара подверглись сокращению. Объем работы на ставку был расширен, а с врачей стали требовать сокращать длительность стационарного лечения пациентов.

«Подобные кадровые решения помогают руководству «залатать дыры» в вопросе нехватки персонала, однако, коллектив больше не может терпеть оскорбляющее отношение к труду медицинских работников», — поясняют медики.

По их словам, поскольку часть вопросов была проигнорирована, другая — осталась на уровне обещаний, с 1 июня 2020 г. коллектив готов начать акцию протеста. Инициаторы акции готовы пойти на прекращение оказания платных медицинских услуг и отказ от дополнительной работы в виде дежурств по стационару.