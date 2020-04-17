Кызыл, , 09:47 — REGNUM Правительство России 10 апреля утвердило Индивидуальный план социально-экономического развития Тувы на 2020−2024 годы. Документ, над которым команда главы республики Шолбана Кара-оола плотно работала последние два года, защищая её сначала в федеральных ведомствах, а потом на уровне аппарата правительства страны, был принят в момент, когда его меньше всего ожидали.

Казалось, что принятие индивидуальных программ по 10 регионам, включая Туву, в столь тяжелый период масштабной борьбы с новой коронавирусной инфекцией, будут отложены на потом. Но вопреки всему решение было принято. Глава сообщил, что уже поблагодарил министра экономического развития Андрея Белоусова за это решение.

«Оно дорогого стоит в это непростое время, которое мы сейчас все переживаем. В тексте распоряжения указано, что все мероприятия, вошедшие в наш Индивидуальный план, имеют общегосударственное значение. Это не просто какая-то социальная программа по нашему региону. Ускоренное развитие Республики Тува является общегосударственной задачей», — отметил Шолбан Кара-оол.

К безусловному достижению можно отнести то, что в Индивидуальной программе значатся важные для региона пункты по созданию магистральной инфраструктуры. Преодоление инфраструктурных ограничений, к которым относится отсутствие железнодорожного сообщения, слабо развитая сеть автомобильных дорог, связывающих Туву с другими регионами, дорогая электроэнергия, стало главными пунктами повестки работы главы региона с момента занятия его этой должности. Именно эти проблемы были озвучены им в 2007 году в первом послании Верховному хуралу республики.

Последовательность и настойчивость, с которыми он пробивал на федеральном уровне решение этих сложнейших задач, позволяет их решение держать в повестке федерального правительства.

«У меня появился, если хотите, флаг для того, чтобы в федеральных министерствах заниматься вопросами уже дальнейшего совершенствования этой программы. Честно скажу, на этот момент времени на реализацию программы выделено 5 млрд рублей. Остальные деньги — это инвестиции. Например, подразумевает строительство железной дороги, которая идет в сторону Азиатско-Тихоокеанского направления, т. е. Китайской Народной республики и далее. Средства АО РЖД и фонда «Лидер» — более 124 млрд. рублей. Этот пункт стоит во главе угла», — отметил глава.

По его словам, в рамках общегосударственной задачи республика может поставить перед Минэнерго России вопрос о том, что дорогое электричество не даст возможности ускоренного развития. Или перед Росграницей, чтобы международный автомобильный пункт пропуска «Хандагайты — Боршоо» стал многосторонним к 2021 году.

Министерству транспорта России — о передаче в федеральную собственность участков «Абакан-Ак-Довурак», «Ак-Довурак-Чадан», на которых можно сформировать международный автомобильный коридор общегосударственного значения.

«Значит у нас будет возможность западные части Тувы развивать более активно, потому что дороги — это более быстрый оборот людей, грузов и т.д. Экономика не может развиваться, если у нас дороги плохие», — добавил Шолбан Кара-оол.

Строительство новой и современной взлетно-посадочной полосы аэропорта Кызыла стало трамплином для развития авиасообщения в регионе. Появились регулярные рейсы в сибирские города и прямой рейс в столицу, пассажиропоток увеличился почти в три раза. В 2019 году аэропорт получил статус международного. Тем не менее, поверить в реальность международных полетов из Кызылского аэропорта жители республики пока не совсем готовы. Однако в индивидуальной программе на создание международного пункта пропуска в аэропорту заложены средства.

«Никто сейчас не знает, что ожидает нас послезавтра. Сегодня у нас сложный период. Надеюсь, что особых корректив в отношении индивидуальной программы развития Тувы не будет. Правительство России утвердило план, и я оптимистично настроен», — так прокомментировал глава ситуацию с коронавирусом и её влияние на реализацию программы.

Наряду с решением проблем инфраструктурных ограничений, в программе предусмотрен ряд точечных инвестпроектов, большей частью производственных. Вице-премьер Марат Хуснуллин, под чьим руководством происходили финальные согласования индивидуальных программ отметил, что регионы получат по 5 млрд рублей на развитие до 2024 года. Деньги могут быть направлены на перспективные инвестпроекты, поддержку бизнеса, строительство доступного жилья и решение социальных проблем.

В свою очередь Шолбан Кара-оол выразил убеждённость, что развитие территорий — это, прежде всего, развитость строительной отрасли. А ключевым моментом активизации строительства является это производство собственных строительных материалов. Именно этот вид производства составит основу точечных инвестпроектов.

«Не случайно нас критикуют наши земляки, говоря о том, что в городе Кызыле дорогие квартиры. Но как им не быть дорогими, если у нас строится довольно мало. Жилищное строительство осуществляется по государственным заказам. Плюс то, что стоимость квадратного метра, которую нам согласовывало правительство России ниже реальных затрат строителей», — добавил он.

По его словам, дополнительно к четырем кирпичным производствам, которые в республике уже строятся, необходимо возвести еще один кирпичный завод и на его основе попробовать снизить стоимость строительства. Упомянул он и о необходимости восстановить Элегестский кирпичный завод, построенный в советский период, но бездарно разворованный, а в 90-х годах.

Одной из главных причин катастрофического падения объёмов жилищного строительства с конца прошлого века стало отсутствие в регионе цементного производства. В результате до сих пор в Туве не началось массовое строительство доступного жилья. Однако вокруг этого вопроса до сих пор возникают горячие дискуссии и властям пока не удалось преодолеть негативное отношение к созданию производства цемента возле известняковой горы Хайыракан.

В результате руководитель региона прислушался к общественному мнению, а проект по производству цемента в индивидуальный план региона не вошел. Но разочарования своего скрывать не стал.

«Убежден, что наше будущее поколение будет разочаровано. Я сделал шаг назад, но убежден, что та вакханалия, которую развили вокруг темы цементного завода, и в 90-е годы, и сегодня носит, скорее, политический характер. У нас был шанс, и мы опять его упустили», — отметил он.

Отдельным разделом в Индивидуальной программе выделена поддержка сельскохозяйственного производства. Учитывая, что доля сельского населения в Туве составляет более 40%, и именно их доходы определяют общий уровень доходности жителей в республике, поддержка сельчан является одними из главных приоритетов. И в этом случае Шолбан Кара-оол проявляет последовательность в своей политике.

Заступив на пост главы региона, на фоне тотального обвала села и массовой миграции в город, он прежде всего подписал указ об увеличении финансирования сельского хозяйства. Правительство республики реализовало целую серию проектов по поддержке, как чабанов, так и зерноводческих хозяйств, выделив их в специализированные кластеры и сориентировав финансирование на успешных хозяйствах. Был создан клуб чабанов-тысячников, члены которого получили ряд льгот по социальному обслуживанию.

Проекты «Одно село — один продукт», «Кыштаг для молодой семьи», «Новая жизнь», «Дук» весьма позитивно были встречена обществом, так как носили в равной степени, как экономический, так и социальный характер. Таким образом, после нескольких лет роста поголовья скота и фермерских хозяйств, повестка республиканских властей была переориентирована на сельхозобработку и повышение эффективности хозяйств на селе.

При этом в рамках индивидуального плана прямых инвестиций удалось добиться только по двум направлениям.

«Первое — это создание большого тепличного производства. Мы готовы выделить в пределах ста миллионов рублей на то, чтобы обеспечить город Кызыл свежими овощами и продуктами, которые мы потребляем много, и надеюсь, что станет больше. Это здоровое питание, здоровье наших детей. Второе — это создание шерстяного производства. Это не овчинно-шубная фабрика, которая, если вы помните, изначально была нерентабельной, так как поставленное оборудование не было рассчитано на местное сырье. Можно предположить, что изначально цели были иные», — рассказал глава.

При создании предприятий, по его словам, нужно использовать наработанный практический опыт соседней Монголии, которая снабжает весь мир кашемировыми, шерстяным изделиями.

Проектов в программу развития Тувы вошло много, но некоторые из них привлекли особое внимание в связи с ситуацией по распространению коронавируа. Сегодня понятно, что наша привычная жизнь изменится. Противостоять в борьбе с вредными вирусами сможет человек, имеющий хороший иммунитет, ведущий здоровый образ жизни. В этом смысле развитие рекреационных возможностей Тувы, а также решение точечных проблем с конкретными заболеваниями, такими как туберкулез, выглядит очень актуально. В связи с этим глава вспомнил о развитии курортных территорий.

«Восстановление Чедера как курортной территории, лечебной рекреационной зоны — вопрос для нас ключевой. Курорт «Чедер» всегда был популярен у людей старшего поколения. Мы готовы туда вкладывать значительные деньги, и ищем инвесторов. Кто вместе с нами? Если готовы туда вкладывать деньги, то мы готовы софинансировать, создавать там на основе государственно-частного партнерства лечебно-профилактический центр на основе лечебных свойств озера», — подчеркнул Шолбан Кара-оол.