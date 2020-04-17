Сеул, , 09:53 — REGNUM Из-за падения мировых цен на нефть и сокращения пассажиропотока в связи с распространением коронавирусной инфекции в мае 2020 года топливные сборы на международные и внутренние рейсы в Южной Корее составят 0 вон. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, нулевые топливные сборы сохранятся на протяжении двух месяцев подряд.

Напомним, что в марте текущего года топливные сборы на международные рейсы южнокорейской компании Korean Air варьировались от 3600 вон (~$3) до 19 200 вон (~$16), в зависимости какое расстояние самолёт преодолеет из пункта А в пункт В (от 804,6 км до 16 тыс. км), а на внутренние рейсы — 2200 вон (~$2).

Отмечается, что отмена топливных сборов на внутренних авиарейсах в стране фиксируется впервые с июня 2016 года.