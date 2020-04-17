Ростов-на-Дону, , 09:44 — REGNUM В Ростовской области в условиях распространения коронавируса в сфере потребительского рынка работает более 450 тыс. человек. При этом в регионе вдвое сократилось число работающих объектов розничной торговли. Об этом на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров, передаёт ИА REGNUM.

По словам чиновника, на Дону продолжают работу около 15 тыс. объектов розничной торговли, закрыто — почти 16 тыс. объектов. Осуществляют деятельность 43 розничных рынка, реализующие продовольственные товары и товары первой необходимости.

Согласно прогнозам специалистов, снижение уровня продаж в сложившихся условиях ожидается на уровне 30−40%. Продовольственная розница просядет более значительно, уточнил Гончаров.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области под угрозой закрытия оказались продовольственные рынки. В случае нарушений санитарных норм их работа будет приостановлена.

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