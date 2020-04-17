Москва, , 09:45 — REGNUM Стоимость трех моделей авто китайской компании Geely выросла на 1,6−3%. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

По данным журналистов, цены выросли на все представленные в России модели, кроме нового кроссовера Coolray. Повышение цен составило от 15 до 35 тыс. рублей.

Так, минимальное подорожание в 15 тыс. рублей произошло у седана Emgrand 7. На авторынке РФ автомобиль теперь продается от 781 до 945 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Самое большое подорожание у Geely Atlas. В базовой версии кроссовер обойдется за 1 204 990 рублей, а в топовой — 1 769 990 рублей.

Напомним, по итогам первых двух месяцев 2020 года Geely Atlas лидирует по продажам среди автомобилей китайских марок в России.

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