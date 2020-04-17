Москва, , 09:35 — REGNUM Пандемия коронавируса поставила вопрос о перестройке капиталистической экономики, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Об этом он заявил 17 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя идею министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева ввести налог на валютообменные операции.

«Да это одна из возможных мер, которые необходимы сегодня. Но это не главная мера, которая должна изменить экономическую ситуацию в стране. Потому что решения требуются гораздо более серьезные, — сказал Бузгалин. — Фактически пандемия ставит вопрос о перестройке структуры экономики, о формировании (наряду с рыночными, и во многих случаях вместо них) других, не капиталистических отношений. Основанных на общественном, государственном регулировании включая прямое планирование и перераспределение богатств и доходов для решения наиболее глубоких и важных проблем жизни и здоровья страны. Меры типа налогообложения обмена валют это очень маленький шаг».

Как подчеркнул экономист необходимо поддерживать не собственников капитала, а работников напрямую.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов положительно оценил идею Глазьева и предположил, что ее реализация позволит защитить рубль от атак валютных спекулянтов.