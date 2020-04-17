Москва, 17 апреля 2020, 09:35 — REGNUM Пандемия коронавируса поставила вопрос о перестройке капиталистической экономики, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Об этом он заявил 17 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя идею министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева ввести налог на валютообменные операции.
Как подчеркнул экономист необходимо поддерживать не собственников капитала, а работников напрямую.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов положительно оценил идею Глазьева и предположил, что ее реализация позволит защитить рубль от атак валютных спекулянтов.