Сургутский район, Югра, 17 апреля 2020, 09:35 — REGNUM В Югре фермерские хозяйства стали открывать он-лайн магазины и положительно оценили прок от торговли без прилавка. Об этом сообщают «Новости Югры».
Онлайн-магазины фермерские хозяйства «Деревенька» и «Лесное» Сургутского района открыли в бесплатном приложении «Вайбер». Предлагают мясо, молоко, консервы, полуфабрикаты и овощи по собственным ценам, без магазинной накрутки.
У одного из фермеров есть ещё и придорожное кафе. Продавцы там работают в перчатках и масках, заказы дальнобойщикам и транзитникам передают через окошко.
Как отмечают фермеры, пандемия коронавируса им только на руку. Растёт число клиентов, реализация продукции переходит на современный, выгодный для покупателей и продавцов уровень.