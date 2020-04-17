Сургутский район, Югра, , 09:35 — REGNUM В Югре фермерские хозяйства стали открывать он-лайн магазины и положительно оценили прок от торговли без прилавка. Об этом сообщают «Новости Югры».

Онлайн-магазины фермерские хозяйства «Деревенька» и «Лесное» Сургутского района открыли в бесплатном приложении «Вайбер». Предлагают мясо, молоко, консервы, полуфабрикаты и овощи по собственным ценам, без магазинной накрутки.

У одного из фермеров есть ещё и придорожное кафе. Продавцы там работают в перчатках и масках, заказы дальнобойщикам и транзитникам передают через окошко.

Как отмечают фермеры, пандемия коронавируса им только на руку. Растёт число клиентов, реализация продукции переходит на современный, выгодный для покупателей и продавцов уровень.