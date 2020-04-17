Киев, , 09:36 — REGNUM По состоянию на 16 апреля 2020 года безработица на Украине выросла на 27% в сравнении с показателем за аналогичную дату 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

«По состоянию на 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 400,9 тыс. человек, что на 86,5 тыс., или на 27%, больше, чем на эту же дату прошлого года», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что с 12 марта в службу занятости обратились 89,2 тыс. безработных, при этом количество вакансий к 1 апреля снизилось до 54. тыс, то есть на треть в сравнении с данными на аналогичную дату 2019 года.

Наиболее востребованными на рынке труда Украины являются работники лесного и сельского хозяйства, водители, охранники и соцработники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Торгово-промышленной палате (ТПП) Украины рассказали, что с начала карантина на Украине, то есть с 12 марта, число безработных в стране выросло почти вдвое и составляет 2,5−2,8 млн человек.

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