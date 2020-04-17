Хабаровск, , 09:32 — REGNUM В Хабаровском крае завершён приём документов от претендентов на участие в программе «Земский учитель». Принято 113 заявлений от учителей из 31 региона РФ. Победителей определят в мае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Работать в школах Хабаровского края изъявили желание педагоги из Приморья, Приамурья, Забайкалья, Самарской области, Тувы, Алтая и Бурятии.

Учителя хотели бы жить в Амурске, в Чегдомыне Верхнебуреинского района, в селе Малышево Хабаровского района и Троицком Нанайского района.

Напомним, учителя, переехавшие на работу в сельскую местность либо города с населением до 50 тыс. человек, получат 2 млн рублей. Отработать надо не менее пяти лет.

Хабаровскому краю выделено всего две квоты. В утвержденном перечне девять вакансий: учитель начальных классов, иностранного языка, физики и математики, русского языка и литературы, химии и биологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с 10 января на участие в программе «Земский учитель» подано около 500 заявок от претендентов. Трудоустроить в 22 населённых пункта планируют 27 учителей.