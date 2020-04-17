Абуджа, , 09:32 — REGNUM Страны «Большой двадцатки» (G20) ввели мораторий на выплату долга беднейшими странам мира, большинство из которых находятся в регионе Африки к югу от Сахары, чтобы помочь им преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

Министры финансов и управляющие центральных банков крупнейших экономик мира договорились о заморозке выплат по кредитам до конца этого года в рамках плана по преодолению кризисов в области здравоохранения и экономики, вызванных пандемией.

Они также призвали к участию в данной инициативе частных кредиторов, отмечают репортеры.

Распоряжение было выпущено для 76 беднейших стран мира, 40 из которых находятся в странах Африки к югу от Сахары, включая крупнейшие экономики Африки — Нигерию, Кению, Эфиопию, ЮАР и небольшие страны, такие как Бурунди, Либерия и Зимбабве.

Мохаммед аль-Джадаан, министр финансов Саудовской Аравии, которая в настоящее время является председателем «Большой двадцатки», заявил, что объем помощи по выплате долга может составлять до 20 млрд долларов США.

Только в прошлом месяце министры финансов африканских стран потребовали 100 миллиардов долларов США в качестве немедленного экстренного экономического стимулирования на фоне пандемии, в рамках которого предполагалось замораживание текущих долговых обязательств.

Согласно данным Международного валютного фонда, в этом году ВВП стран Африки сократится на 1,6%, что свидетельствует о самом низком росте в регионе с 1970 года.