Москва, , 09:33 — REGNUM Продажа билетов на международные рейсы приостановлена компанией «Аэрофлот» до августа. Запрос на поиск билетов на сайте компании на более ранние даты не выдаёт результатов.

Так, пользователю недоступна покупка авиабилетов до Барселоны, Лондона, Нью-Йорка, Стамбула и других зарубежных городов. Ближайшие рейсы, судя по ответам системы, возможны в августе. Запрос о «поиске альтернативных рейсов» также не выдаёт дат раньше конца лета.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле «Аэрофлот» дважды сократил количество полетов внутри России на фоне распространения коронавирусной инфекции. В середине месяца сокращения коснулись перелётов из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар.

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