Москва, 17 апреля 2020, 09:27 — REGNUM За первые две недели апреля текущего года продажи электронных полисов ОСАГО в России выросли на четверть (+26%). Об этом сообщается на официальном сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).
Таким образом, среднее количество заключаемых полисов е-ОСАГО в день выросло до 53 458 штук. Причиной увеличения страховых онлайн-сделок стала эпидемия нового коронавируса в России.
«Страховые союзы также продолжают работу на социально значимых блоках, таких, например, как осуществление компенсационных выплат по ОСАГО», — заявил глава РСА Игорь Юргенс.
Он добавил, что в период карантина в РФ страховые компании продолжают оказывать гражданам услуги по обязательным видам страхования.
Напомним, по данным Российского союза автостраховщиков, с 1 января по 10 апреля текущего года снижение средней премии по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) на 11% произошло в 53 регионах РФ.
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