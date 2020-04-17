Москва, , 09:14 — REGNUM В России около половины предприятий малого и среднего предпринимательства не смогут воспользоваться государственной поддержкой, обещанной компаниям из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Торгово-промышленной палатой (ТПП) России.

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Как заявляют представители бизнеса, таковых 48%. Рассчитывать на меры господдержки они не смогут, потому что не попадают в категорию организаций, которым полагается помощь государства.

Опрос показал, что 46% предприятий были вынуждены остановить свою деятельность. А свыше 47% предпринимателей не имеют технической возможности для организации работы в удалённом режиме, пишет ТАСС. При этом 41% из всех опрошенных респондентов всеми силами пытаются сохранить рабочие места и выплачивать зарплату своим сотрудникам.

Предприниматели отметили, что особенно острым вопросом для бизнеса является тема арендных платежей: 58% опрошенных заявили о невозможности совершить оплату аренды.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства, которую можно будет направить в том числе и на выплаты заработных плат сотрудникам. Так, помощь будет предоставляться из расчёта 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Рассчитывать на неё смогут те организации и предприятия, которые по состоянию на 1 апреля сохранили 90% работников.

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