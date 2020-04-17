Барнаул, , 09:06 — REGNUM На Алтае нет денег на поддержку малого и среднего предпринимательства. О том, что пока решений о прямой поддержки со стороны правительства Алтайского края, со стороны краевого бюджета не принято, заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Предпринимателей, которые просят денег, он сравнил с человеком, которого пригласили в гости, а он ещё и товарища своего с собой привёл:

«Итак, 112 000 000 000 руб. расходов краевого бюджета. Ровно половина этих денег — это деньги, которые Алтайскому краю даёт федеральное правительство в виде дотаций, для того чтобы всё можно было сделать, в виде конкретных субсидий или субвенций — таких специальных денег, которые выделяются на строительство конкретного объекта, на выполнение конкретной работы, на реализацию конкретных полномочий. 56 000 000 000 руб. — то есть половина.

Поэтому когда мы заводим разговор о том, чтобы кому-то за счёт средств краевого бюджета оказать помощь, мы, конечно, оказываемся в ситуации такого человека, которого пригласили в гости, а он ещё привил собой своего товарища. В конечном итоге у нас на то, что мы запланировали сделать, денег не хватает — половины, а мы должны взять ещё какие-то обязательства на себя».

Напомним, в конце декабря 2019 г. алтайские власти известили о том, что на реализацию государственной программы развития малого и среднего предпринимательства в региональном бюджете в 2020 году предусмотрено 480 миллионов рублей. На реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» планируется направить 420 миллионов рублей.

В рамках национального проекта планируется реализация ряда региональных проектов. Так, региональным проектом «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» предусмотрено 6,6 миллиона рублей на докапитализацию региональной гарантийной организации. Доходы краевого бюджета на 2020 год составят 112 миллиардов 417 миллионов рублей, темп роста к 2019 году — 112%. Дефицит краевого бюджета прогнозируется с предельным уровнем в объеме пять миллиардов 664 миллиона рублей.