Берлин, , 08:57 — REGNUM На немецком eBay выставили на продажу автомобиль с телефонной будкой в роле кузова с 380-сильным мотором V8. Об этом сообщается на сайте интернет-магазина.

Оригинальный хот-род создан кастомайзером Джерри Ним из Канады в конце 70-х годов прошлого века. Модель построена на шасси компании Ford.

В движение телефонную будку приводит мотор V8 от Chevrolet, который работает с 4-скоростной автоматической трансмиссией и задним приводом.

Отмечается, что дроссельной заслонкой можно управлять с телефонного диска в самой будке. На полу установлен рычаг гидравлического тормоза. Рулевое колесо здесь в качестве аксессуара, поскольку на автодорогах общего пользования такому авто ездить запрещено.

Впервые хот-род с телефонной будкой был представлен на международном мотор-шоу в Канаде.

За необычную модель продавец хочет получить 119 тыс. евро (около 9,6 млн рублей).

Ранее стало известно, что дилер Lamborghini Montreal в Канаде продаёт модель Countach 25th Anniversary 1990 года выпуска из ограниченной серии. Всего было выпущено 657 экземпляров таких суперкаров.

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