Париж, , 08:51 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр предупредил, что восстановление после кризиса может быть медленным и его необходимо будет поддерживать, не совершая «ошибок прошлого», передает BFM TV.

«Восстановление будет постепенным, не должно быть никаких иллюзий. Рестораны не будут заполнены в одночасье, отели тоже», — предупредил Бруно Ле Мэр в эфире BFM TV.

«Нам не придется повторять ошибки прошлого. Не будет никакого дополнительного налога, мы не будем наказывать бизнес, нам придется поддерживать инвестиции и потребление, чтобы обеспечить восстановление роста», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что рост экономики должен быть более устойчивым и учитывать состояние окружающей среды.

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