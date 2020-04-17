Анадырь, , 08:49 — REGNUM Золотодобытчики Чукотки за первый квартал 2020 года получили 5,32 тонны драгметалла, что на 0,17% превышает показатели аналогичного периода 2019 года. Выросла добыча природного газа и каменного угля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе.

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Добычу золота вели пять предприятий: АО «Чукотская горно-геологическая компания» (ЧГГК), ООО «Северное золото», АО «Рудник Каральвеем», ООО «Рудник Валунистый», ООО «ЗК Майское».

Добыча природного газа в 2020 году составила 24,4 млн кубометров, что на 1,7 млн кубических метров, или на 7,4% больше уровня 2019 года.

Кроме того, за три месяца добыто 3,2 тыс. тонн бурого угля, несколько больше прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов России может нарастить закупки золота в Гохран, чтобы обеспечить бесперебойную добычу золота. Такое предложение изложено в письме Союза золотопромышленников России в адрес ведомства.