Уфа, , 08:51 — REGNUM Производство по сборке и ремонту тракторов «Кировец» запустят в Башкирии. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на «Инвестчасе» в правительстве республики.

По словам генерального директора производственно-технического центра «Кировец-Уфа» Радика Хафизова, предприятие планируется разместить в деревне Кабаково Кармаскалинского района. На нем будут обслуживать, ремонтировать и модернизировать трактора. Кроме этого, будут изготавливать сельскохозяйственное оборудование.

Стоимость проекта составляет порядка 300 млн рублей. При этом будет создано около 70 новых рабочих мест, как для жителей Башкирии, так и для работающих вахтовым методом.

По словам главы республики Радия Хабирова, правительство региона поможет с газификацией и водоснабжением данного производства, поскольку рынок сбыта тракторов в Башкирии является очень перспективным.

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