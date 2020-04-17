Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM Арендодатель клуба «Дома печати» в Екатеринбурге не считает организацию пострадавшей. Об этом заявил представитель арендодателя Станислав Цвеленьев.

Ранее представители концертной площадки пожаловались, что частный арендодатель не предоставляет им арендных каникул. Однако, по словам Цвеленьева, арендодателю никто не предоставлял таких «поблажек», поэтому их и невозможно предоставить субарендаторам.

«Максимум, что нам могут дать, — это отсрочку. Но, если у меня с деньгами плохо, я поработаю, заработаю немного денег, накоплю долги, встану и уйду», — сказал Цвеленьев.

«Дому печати» не выдавали их технику, потому что не было уверенности, что за ней приехали именно представители клуба, добавил арендодатель.

Как сообщало ИА REGNUM, В РФ ввели арендные каникулы из-за пандемии коронавируса. Каникулы предоставляются тем арендаторам объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности (в последнем случае — если муниципалитет согласовал данные меры поддержки). Частные арендодатели же самостоятельно решают, предоставлять ли каникулы своим арендаторам.

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