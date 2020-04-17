Сеул, , 08:49 — REGNUM В марте 2020 года численность занятого населения в Южной Корее составила 26,6 млн человек, что на 195 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

По их словам, численность занятого населения сократилась впервые с 2009 года. Отмечается, что основной причиной падения показателей на рынке труда является распространение коронавируса.

Известно, что число занятых в сельскохозяйственной и рыболовной сферах увеличилось на 10,6% (134 тыс. человек), в сфере здравоохранения и социального обеспечения — на 3,7% (82 тыс. человек), в транспортной сфере и складском деле —на 5% (71 тыс. человек).

С другой стороны, в сфере оптовой и розничной торговли количество рабочих мест сократилось 168 тыс. мест, в гостиничном и ресторанном бизнесе — 109 тыс. мест, в сфере образования — 100 тыс. мест.

Уровень занятости лиц от 5 лет и старше сократился на 0,9%, до 59,5%, а возрасте от 15 до 64 лет — на 0,8%, до 65,4%.

В марте текущего года в стане насчитывалось 1,18 млн безработных граждан, уровень безработицы сократился на 0,1%, до 4,2%.