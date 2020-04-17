Брюссель, , 08:42 — REGNUM Еврокомиссия озаботилась безопасностью сотрудников консультативной миссии Евросоюза на Украине. Так, на охрану работников и имущества миссии в ближайшие два года планируется направить €3,2 млн.

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Соответствующий контракт, на текст документа которого ссылается RT, планируется начать реализовывать с 1 декабря 2020 года. Служба безопасности должна будет осуществлять досмотр транспортных средств и посетителей, а также внутреннее и внешнее патрулирование, видеонаблюдение и оповещать об инцидентах. Условиями контракту предусмотрено создание мобильных групп оперативного реагирования.

Уточняется, что «круглосуточная охрана и патрулирование» будет установлена для обеспечения физической защиты персонала, материальных средств, оборудования и служебных объектов консультативной миссии Евросоюза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины. Так, на сегодня европейская миссия включает в себя три объекта в Киеве и четыре местных отделения на остальной территории Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта стало известно, что Европейский союз выделит Украине €80 млн на борьбу с коронавирусом.

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