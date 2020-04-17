Париж, , 08:32 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр объясняет, что восстановление экономики после кризиса должно пройти через налоговые льготы для домохозяйств, чтобы обеспечить устойчивый рост, передает BFM TV.

По словам министра, рост экономики должен быть более устойчивым и учитывать состояние окружающей среды. Бруно Ле Мэр также объяснил, что хочет ввести налоговые льготы, когда дело доходит до возрождения экономики.

«Можно с уверенностью сказать, что после кризиса домашние хозяйства будут осторожны. Потребуются стимулы для спроса и потребления», — пояснил министр.

Бруно Ле Мэр, таким образом, планирует увеличить премии на электромобили.

«Почему бы не подумать о стимуле. Купить электромобиль, чтобы обеспечить восстановление экономики, а также устойчивый и зеленый рост», — отметил Бруно Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что экономический кризис, вызванный эпидемией COVID-19, «продлится годы».

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