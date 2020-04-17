Москва, , 08:32 — REGNUM Арбитраж Москвы 26 мая 2020 года планирует начать рассмотрение иска ФГУП «Оборонпромэкология» Министерства обороны России к Минфину и Минпромторгу России. Третьим соответчиком в споре о неосновательном обогащении выступает госкорпорация «Росатом», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление «о взыскании неосновательного обогащения за период с марта 2017 г. по февраль 2020 г. в размере 12 068 896,88 рубля» было подано 25 марта 2020 года, 13 апреля дело принято к производству. Подробности спора пока не сообщаются.

Компания-истец учреждена в январе 1993 года для утилизации отсортированных материалов. Её уставный капитал — 500 тыс. рублей, директор с декабря 2019 года — Хаджимурад Белхароев. Компания оказывала услуги как минимум по трём контрактам АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» Минобороны РФ, в том числе на сбор и транспортирование твёрдых коммунальных отходов 4−5-го класса опасности в Подмосковье. Также она была заказчиком трёх контрактов, в том числе на создание площадки по обращению с отходами в военном городке Мурманской области, проведение экспертизы документов по обоснованию ядерной и радиационной безопасности заявленной деятельности.