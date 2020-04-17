Берлин, , 08:33 — REGNUM По итогам марта 2020 года в Германии продали больше автомобилей марки Lada, чем Alfa Romeo. Об этом сообщается на портале Wroom.ru

За месяц немецкие автолюбители купили 164 автомобиля бренда Lada, в то время, как продажи Alfa Romeo за этот же период составили 151 авто.

Отмечается, что российская автокомпания демонстрирует лучшую динамику продаж на немецком автомобильном рынке несмотря на то, что с прошлого года АвтоВАЗ прекратил импорт своих машин в ЕС.

Всего за три месяца 2020 года в Германии было куплено 514 машин АвтоВАЗа.

Стоит отметить, что самыми популярными моделями Lada в Германии являются внедорожники «Нива». В марте их приобрели 124 жителя Германии. Далее по популярности идут модели «Веста» и «Гранта» — соответственно 28 и 12 проданных экземпляров.

Напомним, в марте продажи на авторынке Германии снизились на 38%, до 215 119 единиц.

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