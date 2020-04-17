Москва, , 08:15 — REGNUM В России планируется запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. С таким предложением в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли в режиме видеоконференции выступил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства отметил, что из-за карантина на фоне пандемии коронавирусной инфекции строительная отрасль России испытывает огромные потери и пообещал поддержку застройщикам.

«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых», — сказал российский лидер.

Он уточнил, что этой программой можно будет воспользоваться для приобретения нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

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Обратиться за таким кредитом граждане смогут до 1 ноября 2020 года. Если ставка на приобретаемое жильё будет выше 6,5%, государство выделит субсидии. На реализацию этой программы планируется направить почти 6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин обратился к правительству РФ с просьбой рассмотреть возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам для большего числа граждан.

Добавим, что ряд российских банков уже начал пересматривать условия выдачи ипотеки и повышать минимальный размер первоначального взноса (до 15−20%). В их числе банк «Открытие», «Росбанк» и «Совкомбанк».