Москва, , 08:18 — REGNUM По итогам первых трёх месяцев 2020 года российские дилеры продали юридическим лицам 50,7 тыс. новых легковых машин, что на 11% больше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По данным специалистов агентства, в первом квартале текущего года российские юрлица больше всего покупали машины отечественного бренда Lada. За отчетный период они приобрели 6,8 тыс. легковых автомобилей этой марки.

На втором месте среди самых популярных автомобилей у корпоративных клиентов располагаются машины немецкой компании Volkswagen — 5,4 тыс. экземпляров. Тройку лидеров замыкает корейская модель KIA. За первые три месяца текущего года машины данной марки в РФ купили 4,9 тыс. юридических лиц.

На четвёртом и пятом местах данного списка разместились соответственно Toyota (4,8 тыс. ед.) и Renault (3,4 тыс. ед.).

Напомним, в марте 2020 года модели Kia стали самыми покупаемыми новыми иномарками в России. За месяц российские автолюбители приобрели 23 444 единицы новых машин бренда Kia. (+35%).

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