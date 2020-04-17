Москва, , 08:09 — REGNUM По итогам дня 16 апреля баррель нефти марки Brent подорожал на 1,01%, до $28,25. Торги проходили в ограниченном горизонтальном канале диапазоном $1,80 или 6,72%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в 2020 году на 6,9 млн баррелей в день. Каратель считает, что спрос на нефть во II квартале 2020 года составит примерно 12 млн баррелей в день.

Сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки недостаточно для стабилизации нефтяного рынка. Эксперты считают, что нужно сокращение как минимум на 20 млн баррелей в сутки.

Рост нефтяных котировок также сдерживает общее укрепление доллара США. Он является защитным активом, поэтому, как только инвесторы начинают уходить от рисков, на него повышается спрос и мгновенно создается давление на нефтяной рынок.

Сейчас нужно следить за тем, смогут ли покупатели закрепиться выше $30 или нет. Рост котировок выше $30 откроется покупателям дорогу к уровню $32 и на время отложит погружение цен к более низким уровням.

Читайте также: Нефть Brent просела до $27 за баррель