Кемерово, , 08:04 — REGNUM На сайте администрации Кемеровской области опубликованы сведения о доходах губернатора Сергея Цивилёва за 2019 год.

Согласно документу, за прошлый год Цивилёв заработал более 11 млн рублей. Его супруга — 3,2 млн рублей.

В пользовании у губернатора гостиница (17,6 кв. м.) и две квартиры (98,9 кв.м. и 43,7 кв.м.), в собственности трицикл Спайдер БРП-Can-Am RD SPYDER RT.

В собственности у супруги два земельных участка (37 кв. м. и 1796,0 кв.м.), три квартиры, жилой дом, а также два автомобиля — Mersedes Benz GL 350 CDL 4Matic и Hyundai Tucson, снегоход Yamaha VT 700.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за 2018 год Сергей Цивилёв задекларировал 70,280 млн годового дохода, полученные «в результате продажи акций компании в период до замещения государственной должности».

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