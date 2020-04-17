Казань, , 07:57 — REGNUM Газпромбанк обратился с банкротным иском к ООО «Предприятие производственно-технической комплектации» из Лаишевского района Татарии, которое выступало исполнителем по ряду госконтрактов, в том числе на поставку оборудования на Заинскую ГРЭС. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление в арбитраж Татарии поступило 15 апреля 2020 года. Сумма претензий — 587 232 876,1 рубля. ООО «Предприятие производственно-технической комплектации» является владельцем ООО «Торговый дом Инвэнт».

Ответчик — малое предприятие и работает в сфере оптовой торговли оборудованием с марта 2003 года. Его уставный капитал — 19 млн рублей. Директор с марта 2020 года — Алексей Нечаев. Владельцы компании — ООО «Инвэнт» (90% доли, владелец доли в производителе электродвигателей, генераторов — ООО «Инвэнт-электро») и ООО «Таттеплоизоляция».

Компания также была поставщиком почти по 20 госконтрактам на сумму свыше 343 млн рублей. Среди заказчиков — министерство экономики Татарии и АО «Татэнерго». Оборудование поставлялось как на Заинскую ГРЭС, так и на Казанские, Набережно-Челнинскую ТЭЦ.