Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, , 07:52 — REGNUM На Бованенковском месторождении ЯНАО в связи с пандемией коронавирусной инфекции начала применяться новая схема допуска вахтовиков к работе. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром добыча Надым».

Новая схема доставки на вахту следующая. В течение двух недель вахтовики в режиме полной изоляции под наблюдением медиков находились в одном из общежитий предприятия. Тестирование на наличие коронавируса проводилось дважды, и дважды оно показало отрицательный результат.

Вахтовики, обеспеченные средствами индивидуальной защиты, доставляются до места работы на дезинфицированном транспорте, включая вертолёты.

Отмечается, что дни, проведённые в самоизоляции, полностью вахтовикам оплачиваются, как рабочие смены.

ООО «Газпром добыча Надым» — предприятие ПАО «Газпром», которое добывает газ в Надымском, Пуровском и Ямальском районах ЯНАО.