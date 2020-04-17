Гонконг, Китай, , 07:53 — REGNUM Ростом котировок на фоне осторожного оптимизма открылись в пятницу, 17 апреля, торги на Гонконгской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют текущие данные торгов.

При открытии утренней сессии индекс Hang Seng вырос на 451 пункт, до отметки 24 457 пунктов. Прибавка составила 1,88%.

Надеждам на благополучное преодоление последствий пандемии коронавируса не помешали даже обнародованные данные о снижении темпов экономического роста в Китае на 6,8% в первом квартале. Отмечается, что этот показатель был ожидаем.

Тенденция к росту наметилась практически у всех «голубых фишек». В частности, на 8,22% подорожали акции компании Sands Chin, на 7% — авиаперевозчика Air China. Лидирующий рост показали операторы игорного бизнеса в Макао.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля фондовый рынок США завершил торги в «зеленой зоне», несмотря на катастрофические отчеты банков, крупнейшую безработицу с Великой депрессии и отказы губернаторов отменять карантин в штатах до середины мая.

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