Пекин, , 07:39 — REGNUM Номинальный располагаемый доход на душу населения в Китае составил 8561 юань (около $1211) за первый квартал 2020 года, что на 0,8% больше в годовом исчислении, сообщает 17 апреля агентство Синьхуа.

После вычитания ценовых факторов, располагаемый доход на душу населения в Китае упал на 3,8% в годовом исчислении, сообщили в Национальном бюро статистики КНР. В частности, располагаемый доход на душу населения в городских района страны составил 11 691 юань, что на 0,5% больше в номинальном исчислении и на 3,9% меньше в реальном.

В сельских районах номинальный располагаемый доход на душу населения составил 4641 юань, что на 0,9% больше в номинальном исчислении и на 4,7% ниже в реальном. Потребительские расходы на душу населения упали на 8,2% в годовом исчислении до 5082 юаней за первый квартал.

Валовый внутренний продукт Китая достиг 20,65 трлн юаней (около $2,91 трлн) в первом квартале, что на 6,8% ниже, чем годом ранее за аналогичный период. Причина тому — эпидемия нового коронавируса в стране.

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