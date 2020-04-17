Пекин, , 07:32 — REGNUM Рынок труда в Китае значительно улучшился в марте, в результате чего безработица в городских районах осталась на уровне 5,9%, сообщает 17 апреля агентство Синьхуа.

Исследования показали, что безработица в марте в Китае снизилась на 0,3 процентного пункта относительно февраля, сообщили в Национальном бюро статистики КНР. Всего 2,29 млн новых рабочих мест было создано за первый квартал 2020 года.

Уровень безработицы среди людей в возрасте от 25 до 59 лет, то есть в той возрастной группе, которая составляет большинство населения страны, составил 5,4% в марте, что на 0,2 процентного пункта ниже, чем в феврале. Уровень городской безработицы в 31 крупнейшем городе Китая составил 5,7% в марте.