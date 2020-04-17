Москва, , 07:26 — REGNUM В арбитраж Москвы в один день поступило сразу два иска Министерства промышленности и торговли России к компании, которая работает в сфере создания искусственного интеллекта, беспилотных аппаратов, продукции для авиации и космоса. Иски к ЗАО «Научно-технический центр Модуль» пока судом к производству не приняты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковые заявления поступили в арбитраж 14 апреля 2020 года. Сумма требований первого — 128 913 120 рублей, второго — 252 756 000 рублей. Подробности споров пока неизвестны, но в августе 2019 года министерство уже частично выиграло спор с «Модулем». Суд постановил взыскать неустойку «согласно государственному контракту №14 411.169 999.11.095 от 12.03.2014 г. в размере 20 143 669 руб. 43 копеек». Контракт финансировался по госпрограмме «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Напомним, центр «Модуль» работает с 2003 года, являясь исполнителем 66 госконтрактов на сумму свыше 6,1 млрд рублей (24 из них заключены с Минпромторгом). Директор компании — Андрей Адамов.