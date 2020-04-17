Токио, , 07:29 — REGNUM До середины мая продлевает приостановку работы своих заводов в США из-за коронавируса японский автоконцерн Nissan Motor. Об этом 17 апреля сообщает агентство Kyodo.

Предполагалось, что компания с начала мая возобновит производство в США, но обострение ситуации с пандемией вынуждает её сдвигать сроки.

Nissan владеет в США четырьмя заводами, производящими автомобили и двигатели. Сокращение продаж автомобилей компании в США с начала года почти на 30% заставляет её также корректировать в сторону понижения производственные планы на весь текущий год.

Как сообщало ИА REGNUM, японский автопроизводитель Nissan, согласно новому плану реструктуризации, уменьшит объемы производства автомобилей на один миллион экземпляров в год — до пяти миллионов экземпляров.

Напомним, что кризис начался в Nissan ещё до ситуация с эпидемией коронавируса — с уходом бывшего председателя компании Карлоса Гона.

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