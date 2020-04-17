Пекин, , 06:24 — REGNUM Китайская экономика в первом квартале 2020 года потеряла 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили 17 апреля в государственном статистическом бюро Китая.

«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Добавим, отрицательные значения показателя зафиксированы в Китае впервые с 1992 года. Масштабный экономический спад связан с остановкой китайских предприятий в январе 2020 года, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

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