Токио, , 05:48 — REGNUM Стимулирование спроса, к которому страны прибегали в прошлом, чтобы преодолеть экономический кризис, будет недостаточным для восстановления экономики после пандемии, объявленной из-за распространения коронавируса. Об этом 17 апреля заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью Японскому общественному телевидению.

«Этот кризис отличается от тех, что были раньше», — сказала она.

По её словам, страны должны принимать меры для возобновления экономической деятельности с осторожностью, чтобы предотвратить вероятность дальнейшего заражения населения.

Ранее глава МВФ сделала прогноз, в соответствии которым в 2020 году может произойти худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.

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