Салехард, , 05:41 — REGNUM Ямальский региональный оператор по обращению с отходами «Инновационные технологии» находится на грани выживания. Об этом говорится в обращении компании к правительству ЯНАО, опубликованном на её официальном сайте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В мае из-за неплатежей потребителей просрочка «Инновационных технологий» перед транспортными компаниями, вывозящими твёрдые коммунальные отходы (ТКО), вырастет до размера более 300 млн рублей.

«При этом уже в марте перевозчики начали обращаться к нам с просьбой ускорить оплату. Им просто не на что покупать бензин и платить зарплату. Если ситуация не изменится до конца апреля, уже к середине мая у наших контрагентов по вывозу твёрдых коммунальных отходов не будет ресурсов для работы», — отмечает региональный оператор.

Прекращение в связи с карантинными мероприятиями работы расчётных центров и приёма наличных платежей от населения, нахождение ямальцев на самоизоляции привели к тому, что региональный оператор по обращению с отходами недополучает деньги от населения — платежи уменьшились более чем в два раза.

Причём ещё до пандемии коронавируса и режима всеобщей самоизоляции у «Инновационных технологий» образовался убыток в размере 100 млн рублей из-за недополученной выручки в 2019 году. Сейчас же ситуация усугубляется. Однако, мусора меньше не стало. Наоборот, его объём вырос и стал больше запланированного в тарифе. Это повлекло неучтенные в тарифе расходы в размере около 25 млн рублей в месяц. А общая сумма недоимки с учётом резкого падения платежей составляет 70 — 75 млн рублей в месяц.

Региональный оператор обращения с отходами в ЯНАО запрашивает в качестве мер поддержки у правительства региона содействие в получении льготного кредита под 0% на покрытие кассового разрыва и убытка в 100 млн рублей либо субсидию из регионального бюджета на уплату процентов по такому кредиту.

«Это позволит избежать роста тарифа в 2021 и последующих годах на размер процентов по такому кредиту», — поясняют в компании.

Кроме того, регоператор просит предусмотреть специальную субсидию в мае за апрель на оплату услуг перевозчиков и полигонов сверх запланированных затрат в тарифе на 2020 год.

«Мы держим ситуацию на постоянном контроле, никто не допустит прекращения вывоза мусора. Ни один из перевозчиков не отказывается от работы и кроме того, не только не нарушил в этих условиях графика вывоза, но и участил вывоз в нужных случаях по нашему требованию», — отмечают в «Инновационных технологиях».

И обращаются с просьбой к жителям ЯНАО при первой же возможности оплатить коммунальную услугу за сбор и вывоз мусора. Ведь новый запрет на начисление пени за просрочку оплаты коммунальных услуг не отменяет обязанности по оплате основного долга, а также права его взыскания.