Реж, Свердловская область, , 05:32 — REGNUM В Свердловской области мэрия Режа и ООО «Единая теплоснабжающая компания» построят новую телоэлектростанцию и модернизируют теплосети в двух микрорайонах города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Для этих целей заключено концессионное соглашение на сумму 3,5 млрд рублей (доля администрации Режа составляет 1,08 млрд рублей). Работы по модернизации системы теплоснабжения в микрорайонах Быстринского и Гавани начнутся уже в текущем году.

Напомним, что на данный момент указанные микрорайоны обслуживает старая котельная, построенная в 1968 году. При этом износ теплосетей, протяжённость которых около 40 км, составляет порядка 80%.