Пекин, , 05:10 — REGNUM В Китае произошёл спад продаж розничных товаров потребления за первый квартал 2020 года, сообщает 17 апреля агентство Синьхуа.

Розничные продажи потребительских товаров является важными индикатором роста потребления. За указанный срок они просели на 19% в годовом исчислении. Это стало следствием влияния эпидемии нового коронавируса на экономику страны.

Как сообщили в Национальном бюро статистики КНР, падение оказалось несколько ниже 20,5% за первые два месяца года. Таким образом наблюдаюсь некоторое оживление спроса на потребительские товары в марте.